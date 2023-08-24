«Стыдно находиться рядом, убегал»: Артемьеву раскритиковал ее экранный муж из «Сватов»

Народный артист Российской Федерации Анатолий Васильев высказался о своей коллеге из "Сватов" Людмиле Артемьевой. Актеры играли в сериале мужа и жену – Ольгу и дедушку Юру.

Советская звезда наехал на артистку за ее непристойное поведение. Анатолий признался АиФ, что ему не понравилось отношение Артемьевой к зрителю. По словам Васильева, Людмила отталкивала поклонников сериала настолько, что к ней не хотел даже никто подходить. Экранному супругу было стыдно за такое поведение коллеги.

"Мне стыдно находиться рядом при этом, убегал", – сказал актер.

Он добавил, что не понимает причину таких поступков знаменитости и почему она проявила нетерпимость к фанатам. Как отметил актер, он "ненавидит" такое отношение к своим почитателям.