В Сети появился первый трейлер новых «Папиных дочек» с Филиппом Бледным

В Сети появился первый трейлер новых «Папиных дочек». Сериал с Филиппом Бледным вышел на YouTube. По сюжету многосерийного фильма, у Веника и Даши (Анастасия Сиваева) состоится годовщина свадьбы. Но он неожиданно узнал, что его бросила супруга.

Женщина оставила обручальное кольцо с прощальной запиской. Также она оставила четырех дочерей Венику. Главному герою предстоит найти общий язык с девочками и стать им примерным отцом.

В сериале появятся любимые всеми актеры. Речь идет о Лизе Арзамасовой, Мирославе Карпович, Андрее Леонове, Татьяне Орловой, Екатерине Старшовой, Нонне Гришаевой, Ольге Волковой, Александре Олешко и других. В новом сезоне всего выйдет 20 эпизодов. Новинку можно посмотреть этой осенью на СТС или в онлайн-кинотеатре START.