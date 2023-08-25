Российский военный эксперт заявил, что F-16 окажут существенное влияние на ход боевых действий

Украина получит западные истребители F-16. Дания и Нидерланды готовы передать 61 единицу. В четверг стало известно, что неназванное количество передаст и Норвегия.

Большинство российских военных экспертов успокаивают российское общество. Мол, ничего страшного — американские истребители устаревшие, российским военным самолетам они значительно уступают и, к тому же, капризные — под них нужна специальная инфраструктура и взлетно-посадочные полосы. И главное, на ход боевых действий они влияния не окажут.

Такие утверждения коллег возмутили полковника в отставке Михаила Ходаренка. Он принялся критиковать военных экспертов на эфирах.

«У нас некоторые говорят, что F-16 не палочка-выручалочка, что он не окажет существенного влияния на ход боевых действий... Да окажет! И существенное окажет!» — воскликнул Ходаренок в прямом эфире телеканала «Россия-1».

По его версии, очевидно, что сейчас идет накопление. И сегодня может быть объявлено о поставках 42 истребителей, а завтра уже о 242.

Ходаренок возмущен тем, что в российском информационном пространстве экспертами тиражируется несколько заблуждений, связанных с истребителями. Он посоветовал их избегать.

«F-16 – не старая машина и обладает всеми необходимыми характеристиками для успешного ведения как манёвренных воздушных боев, так и нанесения ударов по земле», — сказал полковник на эфире программы «Вести ФМ». — Ничего исключительного этот самолет не требует. Эта машина с короткой дистанцией взлета, пробега и для неё подойдет любой аэродром первого класса, которых достаточно на Украине».