Yandex.RTB

Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»

Image 16+
Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»
Знаменитости
Фото из открытых источников

В 5-м сезоне сериала «Сваты» зрители не увидели дедушку Юру. Как признался Анатолий Васильев, что ему нравился этот проекта, однако он хотел в него внести лиричность, глубину, а создателей устраивал обычный ход «шутка – смех зрителей».

«Почему ушел из «Сватов»? - меня об этом часто спрашивали, не понимая, почему принял такое решение. Какой был успех! У меня большая творческая неудовлетворенность. Считал, что если бы при такой любви телезрителей, уважении, такой мощной работе можно было сериал сделать лучше. Выдвигал единственное пожелание: чтобы стали поглубже и поинтереснее для души человека».

В пример актер привел советские комедии, которые снимали Рязанов и Данелия.

«Мы со "Сватами" заработали любовь народа. Так почему бы нам не углубить все это, почему не сделать это серьезно? Показать, как сваты друг другу помогали, чтобы по-человечески открывались. Тогда это было бы интересно и зрителям, и актерам. Если же все снимать по принципу «раз, два -хо-хо-хо, поржали», мне это неинтересно», - признался Васильев.


Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»

Сегодня, 10:14

Продюсеру Пригожину нашли замену на шоу РФ «Звезды сошлись»

Сегодня, 10:04

Шоу «Ледниковый период» Первого канала не будет выходить осенью 2023 года

Сегодня, 09:57

«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Сегодня, 09:44

МК: Пригожин оборудовал свой самолет парашютами и уничтожил списки пассажиров

Сегодня, 09:36

РИА Новости: Секреты актеров и режиссеров при съемке поцелуев в кино

Сегодня, 09:17

Александра Рашель: «Хайдаров просто изуродовал Филиппа Киркорова»

Вчера, 20:13

Сильно постарела: София Ротару изменилась за последний год — фото

Вчера, 20:06

Концерт Земфиры в Казахстане омрачился громким скандалом

Вчера, 19:58

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ

Вчера, 19:51

Светлана Лобода посетила позиции ВС Украины

Вчера, 19:43

В Новом Рижском театре повысили зарплату актрисе Чулпан Хаматовой

Вчера, 19:42

Павел Прилучный напугал поклонников снимками в военной форме

Вчера, 19:37

Не пустили в телевизор: Юрий Лоза пожаловался на певца SHAMAN'a

Вчера, 13:01

Ольга Орлова рассказала поклонникам радостную новость про маленькую дочь

Вчера, 12:32

Актер «Сватов» Васильев призвал Пугачеву попросить прощения у россиян

Вчера, 12:24

Леонид Агутин рассказал, как помог умершему певцу Тото Кутуньо на концерте

Вчера, 12:17

В Сети появился первый трейлер новых «Папиных дочек» с Филиппом Бледным

Вчера, 12:07

Организаторы концерта Земфиры в Казахстане обвинили её в погроме в гримёрке

Вчера, 10:17

Стали известны имена участников нового сезона шоу «Новые звёзды в Африке» на ТНТ

Вчера, 10:11

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ
  • Вчера, 19:51

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ

На Первый канал после полуторагодовалого перерыва возвращается передача «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Первый эфир

Актер «Сватов» Васильев ответил на слова Ивара Калныньша о низких гонорарах в СССР
  • Вчера, 08:48

Актер «Сватов» Васильев ответил на слова Ивара Калныньша о низких гонорарах в СССР

Анатолий Васильев, звезда "Сватов", высказал недовольство по поводу заявлений коллеги Ивара Калныньша. Актера задел заявление о советском прошлом и

«МК» выяснил, что на самом деле сгубило главу ЧВК «Вагнер» Пригожина
  • Вчера, 08:43

«МК» выяснил, что на самом деле сгубило главу ЧВК «Вагнер» Пригожина

Авиакатастрофа с участием воздушного судна, в котором находился Евгений Пригожин, является странной. Как отмечают эксперты, от момента начала

Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо
  • 23-08-2023, 04:19

Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо

Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала

Организаторы концерта Земфиры в Казахстане обвинили её в погроме в гримёрке
  • Вчера, 10:17

Организаторы концерта Земфиры в Казахстане обвинили её в погроме в гримёрке

Земфира* (признана иноагентом) назвала «чудовищной» организацию концерта в Казахстане. А вот сами организаторы обвинили певицу в погроме в гримёрке.

Не пустили в телевизор: Юрий Лоза пожаловался на певца SHAMAN'a
  • Вчера, 13:01

Не пустили в телевизор: Юрий Лоза пожаловался на певца SHAMAN'a

Певец, композитор, автор-исполнитель Юрий Лоза пожаловался на то, что его композиции в отличие от песен SHAMAN'a не пускают в эфиры на ТВ. «SHAMAN на