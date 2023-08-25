Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»

В 5-м сезоне сериала «Сваты» зрители не увидели дедушку Юру. Как признался Анатолий Васильев, что ему нравился этот проекта, однако он хотел в него внести лиричность, глубину, а создателей устраивал обычный ход «шутка – смех зрителей».

«Почему ушел из «Сватов»? - меня об этом часто спрашивали, не понимая, почему принял такое решение. Какой был успех! У меня большая творческая неудовлетворенность. Считал, что если бы при такой любви телезрителей, уважении, такой мощной работе можно было сериал сделать лучше. Выдвигал единственное пожелание: чтобы стали поглубже и поинтереснее для души человека».

В пример актер привел советские комедии, которые снимали Рязанов и Данелия.

«Мы со "Сватами" заработали любовь народа. Так почему бы нам не углубить все это, почему не сделать это серьезно? Показать, как сваты друг другу помогали, чтобы по-человечески открывались. Тогда это было бы интересно и зрителям, и актерам. Если же все снимать по принципу «раз, два -хо-хо-хо, поржали», мне это неинтересно», - признался Васильев.



