Блогерша Катя Жужа откровенно призналась, куда пропала на полтора месяца

Примерно месяц назад звезда телешоу «Дом-2» Катя Жужа пропала из социальных сетей. Поклонники блогерши начала бить тревогу. Некоторые фанаты задавали вопросы телеведущей Ксении Бородиной.

Тогда Ксения успокоила пользователей и дала четко понять, что ее подруга в настоящее время переживает сложный период. Только сегодня Катя вышла на связь с подписчиками. Жужа лишь сказала, что все это время она провела с о своей семьей.

Стоит отметить, что в июле стало известно о смерти свекра блогера —57-летнего миллиардера Валерия Маркелова. Он умер вследствие онкологической болезни. Звезда реалити вместе с мужем Артемом и детьми были вынуждены вернутся в Москву из ОАЭ.