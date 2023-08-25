Что посмотреть в кино 26 и 27 августа

24 августа этого года в прокат вышли фильмы, среди которых южнокорейская лента «Посредники» и американская картина «Шепоты мертвого дома». Что можно посмотреть в кино 26 и 27 августа, в подборке ниже.

1. Триллер Подводный капкан режиссера Максимилиана Эрленвайна

2. Драма Посредники режиссера Хирокадзу Корээда

3. Мудьтфильм Руслан и Людмила. Больше, чем сказка режиссеров Алексея Цицилина, Владимира Николаева, Алексея Замыслова

4. Ужасы Шепоты мертвого дома режиссера Винсента Грэшоу

5. Драма Только ты и я режиссера Валери Донзелли

6. Боевик Ограбление из будущего режиссера Брюса Уэмпла В

7. Комедия Как звезды режиссера Марии Лойтер

8. Триллер Игра в переговоры режиссера Ли Джон-сока

9. Приключения Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы режиссера Джереми Зага

10. Ужасы Два, три, демон, приди! Режиссеры: Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу.