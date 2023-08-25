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Иноагент Моргенштерн извинился перед Россией и заявил, что хочет вернуться

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Иноагент Моргенштерн извинился перед Россией и заявил, что хочет вернуться
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Фото из открытых источников

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом) раскритиковал американский шоу-бизнес. Как сообщил исполнитель, он хочет вернуться на музыкальный рынок России. Об этом сам артист заявил на YouTube-канале.

Моргенштерн сказал, что сильно скучает по РФ, где шоу-бизнес не лишен «человечности». Также он решил попросить прощения у россиян и признался, что хочет вернуться.

«Пожалуйста, простите. Больше не буду пытаться делать музыку на США. Снова хочу создавать песни с душой для наших людей. Надеюсь, за время эмиграции еще не потерял связь с людьми, эту душу», — заявил рэпер.
«Может быть, однажды вернусь, пока что пробую вернуться лишь в российские чарты», — подчеркнул скандальная звезда.

Напомним, в мае Моргенштерн* был внесен в список иностранных агентов. В минувшем году году он покинул Россию.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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