Yandex.RTB

Марияна Анаэль: Алла Пугачева вернется в Россию в 2026 году

Image 16+
Марияна Анаэль: Алла Пугачева вернется в Россию в 2026 году
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Сети появляются слухи о том, что Алла Пугачева хочет вернуться в РФ. Более года назад 74-летняя артистка с семьей уехала в Израиль. По словам инсайдеров, Примадонна сильно скучает по родине.

По словам нумеролога Марияны Анаэль, Пугачева вернется назад в Россию. Как заметила эксперт, для Аллы Борисовной минувший год стал очень тяжелым в связи с разными ситуациями. В 2025 году у нее будет все прекрасно - счастье, радость, успех. А вот в 2026 она может обратно вернутся на родину. Как говорит нумеролог, цифры 7 и 20 обозначают для певицы воссоединение со своим народом.

Кстати, сама Примадонна не высказывалась о возвращении в РФ. Она несколько раз она прилетала в столицу.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Что посмотреть в кино 26 и 27 августа

Сегодня, 21:03

Блогерша Катя Жужа откровенно призналась, куда пропала на полтора месяца

Сегодня, 20:50

Марияна Анаэль: Алла Пугачева вернется в Россию в 2026 году

Сегодня, 20:32

ТОП-10 лучших фильмов и сериалов по играм за все время

Сегодня, 19:07

Иноагент Моргенштерн извинился перед Россией и заявил, что хочет вернуться

Сегодня, 18:55

NEWS.RU: Выяснилось, куда пропала звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова

Сегодня, 18:50

Светлаков впервые за долгое время вышел в свет с женой: фото с вечеринки

Сегодня, 18:43

Выяснилось, почему султан Сулейман на самом деле отдал приказ о казни Ибрагима-паши

Сегодня, 18:36

«МК»: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог инсценировать смерть

Сегодня, 14:13

Собчак показала свою последнюю переписку с Евгением Пригожиным

Сегодня, 13:55

Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»

Сегодня, 10:14

Продюсеру Пригожину нашли замену на шоу РФ «Звезды сошлись»

Сегодня, 10:04

Шоу «Ледниковый период» Первого канала не будет выходить осенью 2023 года

Сегодня, 09:57

«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Сегодня, 09:44

МК: Пригожин оборудовал свой самолет парашютами и уничтожил списки пассажиров

Сегодня, 09:36

РИА Новости: Секреты актеров и режиссеров при съемке поцелуев в кино

Сегодня, 09:17

Александра Рашель: «Хайдаров просто изуродовал Филиппа Киркорова»

Вчера, 20:13

Сильно постарела: София Ротару изменилась за последний год — фото

Вчера, 20:06

Концерт Земфиры в Казахстане омрачился громким скандалом

Вчера, 19:58

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ

Вчера, 19:51

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ
  • Вчера, 19:51

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ

На Первый канал после полуторагодовалого перерыва возвращается передача «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Первый эфир

РИА Новости: Секреты актеров и режиссеров при съемке поцелуев в кино
  • Сегодня, 09:17

РИА Новости: Секреты актеров и режиссеров при съемке поцелуев в кино

Не секрет, что в кино поцелуи получаются очень чувственными и правдоподобными. О главных секретах актеров и режиссеров при съемке поцелуев в фильмах

Актер «Сватов» Васильев ответил на слова Ивара Калныньша о низких гонорарах в СССР
  • Вчера, 08:48

Актер «Сватов» Васильев ответил на слова Ивара Калныньша о низких гонорарах в СССР

Анатолий Васильев, звезда "Сватов", высказал недовольство по поводу заявлений коллеги Ивара Калныньша. Актера задел заявление о советском прошлом и

«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
  • Сегодня, 09:44

«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Бизнес-джет с Евгением Пригожиным и другими людьми на борту потерпел в Тверской области. Катастрофа произошла в пути из «Шереметьево» в Петербург.

«МК» выяснил, что на самом деле сгубило главу ЧВК «Вагнер» Пригожина
  • Вчера, 08:43

«МК» выяснил, что на самом деле сгубило главу ЧВК «Вагнер» Пригожина

Авиакатастрофа с участием воздушного судна, в котором находился Евгений Пригожин, является странной. Как отмечают эксперты, от момента начала

Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо
  • 23-08-2023, 04:19

Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо

Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала