Марияна Анаэль: Алла Пугачева вернется в Россию в 2026 году

В Сети появляются слухи о том, что Алла Пугачева хочет вернуться в РФ. Более года назад 74-летняя артистка с семьей уехала в Израиль. По словам инсайдеров, Примадонна сильно скучает по родине.

По словам нумеролога Марияны Анаэль, Пугачева вернется назад в Россию. Как заметила эксперт, для Аллы Борисовной минувший год стал очень тяжелым в связи с разными ситуациями. В 2025 году у нее будет все прекрасно - счастье, радость, успех. А вот в 2026 она может обратно вернутся на родину. Как говорит нумеролог, цифры 7 и 20 обозначают для певицы воссоединение со своим народом.

Кстати, сама Примадонна не высказывалась о возвращении в РФ. Она несколько раз она прилетала в столицу.