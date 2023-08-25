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«МК»: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог инсценировать смерть

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«МК»: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог инсценировать смерть
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Фото из открытых источников

По данным журналистов, после крушения самолета под Тверью, репортеры, которые работают в Мали, видели Пригожина. Также поговаривают, что он вместе с бойцами «Вагнера» в составе 250 человек скоро должен прибыть в Нигер.

По словам психолога Елены Михайловой, которая согласилась МК прокомментировать версию об инсценировке гибели Пригожина, предпринимателя можно отнести к истероидному психотипу людей. Для такого человека важно внимание, поэтому долго оставаться в тени он попросту не сможет.

Эксперт считает, у подобной инсценировки должна быть цель. В ином случае это не имеет смысла. Михайлова добавила, что Пригожин слишком молод, чтобы уходить на покой, поэтому не исключено, что вскоре он себя проявит, так как для него жизненно важно быть всегда в центре внимания, скандалов, разговоров.

Помимо того, он вкусил славу уже в зрелом возрасте и добровольно отказаться от нее ради безопасности и спокойствия не сможет.
Исключать нельзя ничего, хотя полагаю, что конкретно Евгения Викторовича с таким лицом и такой биографией в реальном времени живым  невредимым вряд ли мы когда-либо увидим, - заключила психолог.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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