«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Бизнес-джет с Евгением Пригожиным и другими людьми на борту потерпел в Тверской области. Катастрофа произошла в пути из «Шереметьево» в Петербург. Все находившиеся на борту самолета погибли. Пока что ни одно тело официально не было опознано. Среди пассажиров значились Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов, заместитель Евгения Пригожина, глава службы безопасности.

Причина катастрофы неизвестна. Главной версией является теракт. Обломки судна нашли на расстоянии 5-ти километров от места крушения. Следственная группа работает на месте крушения.

«МК» представил кадры Пригожина разных периодов его жизни. Начиная с времени, когда он был «поваром Путина», обслуживая гостей в петербургском ресторане. Завершают набор фото из Африки, где он побывал накануне возвращения в Москву.