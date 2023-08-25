Назван ТОП-9 самых надежных автомобилей в мире, которые почти не требуют ремонта

Издание njcar.ru проанализировало данные аналитического агентства Consumer Reports и составило ТОП-9 самых надежных автомобилей, которые почти не требуют ремонта.

Самая надежная автомобильная марка - Toyota. Компания получила 73 балла из 100 возможных. Наиболее надежной стала модель Corolla Hybrid и RAV4, заслужив 93 балла из 100. Третье место у Corolla Cross.

Lexus получил 72 балла из 100 возможных. Наиболее надежный - внедорожник NX (91 балл). Следом идет RX. Эксперты оценили надежность авто Mazda MX-5, Mazda CX-5 (64 балла из 100). Honda отдали 64 балла с моделями Accord и Civic. А вот Kia заработала лишь 55 из 100, Subaru получила 59 баллов.