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Назван ТОП-9 самых надежных автомобилей в мире, которые почти не требуют ремонта

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Назван ТОП-9 самых надежных автомобилей в мире, которые почти не требуют ремонта
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Издание njcar.ru проанализировало данные аналитического агентства Consumer Reports и составило ТОП-9 самых надежных автомобилей, которые почти не требуют ремонта.

Самая надежная автомобильная марка - Toyota. Компания получила 73 балла из 100 возможных. Наиболее надежной стала модель Corolla Hybrid и RAV4, заслужив 93 балла из 100. Третье место у Corolla Cross.

 

Lexus получил 72 балла из 100 возможных. Наиболее надежный - внедорожник NX (91 балл). Следом идет RX. Эксперты оценили надежность авто Mazda MX-5, Mazda CX-5 (64 балла из 100). Honda отдали 64 балла с моделями Accord и Civic. А вот Kia заработала лишь 55 из 100, Subaru получила 59 баллов.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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