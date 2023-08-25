NEWS.RU: Выяснилось, куда пропала звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова

Нелли Уварова стала известной благодаря роли Кати Пушкаревой в многосерийном фильме “Не родись красивой”. Несмотря на огромную популярность, сейчас об актрисе ничего не слышно.

После выхода сериала режиссеры начали активно приглашать на съемки прославленную артистку. Но как призналась Нелли, она старалась оставаться незаметной. Уварова не носила яркую одежду и избегала лишний раз внимания.

Кроме того, актриса не хотела сниматься в любых проектах. Она часто завершала съемки после старта работы. В данный момент звезда выступает в театре.

В 2005 году она вышла замуж за режиссера “Не родись красивой”, однако их союз распался. В 2011 году знаменитость вступила в брак с Александром Гришиным. Пара воспитывает 2-х детей.