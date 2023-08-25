Продюсеру Пригожину нашли замену на шоу РФ «Звезды сошлись»

В средствах массовой информации появилась информация об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Музыкальный продюсер передал свой пост ведущего новому человеку. Трудился муж Валерии на этом посту менее года.

Новым ведущим шоу «Звезды сошлись» назначили Тимура Еремеева. Ранее он был ведущим программы «На самом деле», которая выходит на Первом канале.

До Иосифа Пригожина соведущими Леры Кудрявцевой были Оскар Кучера и Антон Привольнов. Как рассказывала репортерам сама блондинка, со всеми коллегами у нее складываются хорошие отношения.

Сейчас продюсер готовится к съемкам в новом шоу. Речь идет о проекте «Фактор.BY». Он займет кресло члена жюри вместо Сергея Соседова. Передачу будет транслировать телеканал «Беларусь 1».