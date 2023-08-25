Не секрет, что в кино поцелуи получаются очень чувственными и правдоподобными. О главных секретах актеров и режиссеров при съемке поцелуев в фильмах пишут РИА Новости.

По признанию режиссера картины «Сквозь время» Александра Богуславского, дубль может длиться до минуты, хотя для показа отбирают самые эффектные секундные моменты. Актеров при этом заставляют целоваться по несколько минут для того, чтобы они привыкли друг к другу. Иногда на сцену уходит 20 дублей.

Как отмечает Анастасия Ильинская, в фильме страсть показать в несколько раз проще, чем в реальной жизни. В сцене не видно неприязни к партнеру, поскольку энергию перенаправляют в правильную сторону.

Да и поцелую на площадке никто не придает серьезного значения. Особой подготовки к сцене не требуется. Бывают, безусловно, случаи неприязни к своему экранному партнеру. К примеру, если актеру не нравится актриса, он просит целоваться без языка. Хотя в большинстве случаев со временем актеры притираются друг к другу и даже начинают дружить.