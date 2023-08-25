Шоу «Ледниковый период» Первого канала не будет выходить осенью 2023 года

В СМИ долго не было новостей о новом сезоне шоу «Ледниковый период». Это был тревожный знак. В июле в основном продюсеры определяются с участниками, в августе же проходят первые пробы и съемки.

Скоро сентябрь, но о работе над популярным проектом не слышно ничего. Держать в секрете подобную программу не возможно, поэтому в итоге стало известно о приостановке передачи. Об этом заявил хореограф Илья Авербух.

«Да, пока что проект не будет выпускаться. В этом сезоне точно», — сказал Авербух.

Судя по всему, речь идет не только о пропуске сезона, но под большим вопросом оказалось в принципе будущее телешоу.

Отметим, еще в минувшем году руководство Первого сомневалось, нужно продлевать «Ледниковый» на сезон, ведь обстановка в стране не позволяла пускать много развлекательного контента в эфир. Тогда Илья Авербух убедил Константина Эрнста в целесообразности работы над проектом.