Шоу «Ледниковый период» Первого канала не будет выходить осенью 2023 года

На Первый канал после полуторагодовалого перерыва возвращается передача «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Первый эфир
Анатолий Васильев, звезда "Сватов", высказал недовольство по поводу заявлений коллеги Ивара Калныньша. Актера задел заявление о советском прошлом и
Авиакатастрофа с участием воздушного судна, в котором находился Евгений Пригожин, является странной. Как отмечают эксперты, от момента начала
Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала
Земфира* (признана иноагентом) назвала «чудовищной» организацию концерта в Казахстане. А вот сами организаторы обвинили певицу в погроме в гримёрке.
Певец, композитор, автор-исполнитель Юрий Лоза пожаловался на то, что его композиции в отличие от песен SHAMAN'a не пускают в эфиры на ТВ. «SHAMAN на