Собчак показала свою последнюю переписку с Евгением Пригожиным

Журналистка и ведущая Ксения Собчак показала свою последнюю переписку с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным. В ней теледива пыталась договориться с главой частной военной компании об интервью.

Как рассказала Ксения Анатольевна в YouTube-канале «Осторожно: Собчак», она попыталась договориться об интервью еще весной, однако не пожелала ехать в «Вагнер-центр». После мятежа Собчак написала Пригожину еще раз, после того он выпустил из Африки обращение.

«Ксюша, несмотря на симпатию, *** буду, повяжут. Сейчас не время. PS. Если бы дал Вам интервью, меня бы почикали точно», — указано в сообщении.

Нужно напомнить, что бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области вечером в среду, 23 августа. При этом погибли все 10 человек. Сам глава ЧВК «Вагнер» числился в списке пассажиров.