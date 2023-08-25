Светлаков впервые за долгое время вышел в свет с женой: фото с вечеринки

Накануне в московском клубе прошла вечеринка в честь пятилетия онлайн-кинотеатра PREMIER. Многие знаменитости, которые сотрудничают с онлайн-сервисом, пришли его поздравить с очередным днем рождения.

В зрительном зале заметили Сергея Светлакова. Он впервые за долгое время вышел в свет вместе с супругой Антониной Чеботаревой. Артист очень редко посещает светские мероприятия. Недавно он подписал контракт с каналом ТНТ.

После окончания официальной части выступила Ева Польна. Также гостями вечеринки стали Денис Шведов, Тина Канделаки, Ирина Горбачева, Алексей Лукин, Светлана Камынина, Никита Тарасов, Максим Лагашкин, Михаил Тарабукин и Денис Котов. Кроме того, на светском вечере появились Наталья Бочкарева, Екатерина Волкова, Федор Лавров, Анар, Аскар Ильясов, Евгений Ч****ков Роман Курцын.