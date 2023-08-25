Многие телезрители к фильмам и сериалам по играм относятся с неким подозрением. Но в последние годы это меняется, так как качество экранизаций тайтлов существенно растет.

Представляем вашему вниманию лучшие адаптации игр под большие экраны. Итак, ТОП-10 лучших фильмов и сериалов по играм за все время:

1. Mortal Kombat (серия фильмов)

2. Resident Evil (серия фильмов)

3. Postal (фильм)

4. Warcraft (кинофильм)

5. Need for Speed: Жажда скорости (фильм)

6. Uncharted: На картах не значится (фильм)

7. Тwisted Metal (фильм)

8. Аркейн (телесериал)

9. Twisted Metal (фильм)

10. Кастлвания (сериал).