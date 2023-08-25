Выяснилось, почему султан Сулейман на самом деле отдал приказ о казни Ибрагима-паши

На Первый канал после полуторагодовалого перерыва возвращается передача «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Первый эфир
Не секрет, что в кино поцелуи получаются очень чувственными и правдоподобными. О главных секретах актеров и режиссеров при съемке поцелуев в фильмах
Анатолий Васильев, звезда "Сватов", высказал недовольство по поводу заявлений коллеги Ивара Калныньша. Актера задел заявление о советском прошлом и
Бизнес-джет с Евгением Пригожиным и другими людьми на борту потерпел в Тверской области. Катастрофа произошла в пути из «Шереметьево» в Петербург.
Авиакатастрофа с участием воздушного судна, в котором находился Евгений Пригожин, является странной. Как отмечают эксперты, от момента начала
Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала