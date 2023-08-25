Выяснилось, почему султан Сулейман на самом деле отдал приказ о казни Ибрагима-паши

Многие зрители задаются вопросом, почему султан Сулейман отдал приказ о казни Ибрагима-паши, которому всегда доверял. Будучи по происхождению греком, Ибрагим посетил дворец Сулеймана в Манисе, когда тот еще был шехзаде. Позже слуга стал верным хранителем покоев султана, а после Великим визирем Османской империи.

Главной ошибкой Ибрагима-паши было то, что он никогда не сомневался в привязанности падишаха. Властность и гордыня ему вскружили голову. В этом уверен Бурак Озчивит, который сыграл Малкочоглу Бали-бея. Аналогичного мнения придерживается Селим Байрактар. Актер сыграл Сюмбюля-агу.

Расплата за дерзость со стороны Ибрагима-паши была слишком высокой. Сулейман, который восхищался слугой и одаривал его несметными богатствами, отнял у него все, в том числе жизнь.