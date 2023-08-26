АиФ: Авербух и Арзамасова пришли на гала-шоу в Перми, держась за руки

Режиссер-постановщик, известный фигурист Илья Авербух и его супруга, актриса Елизавета Арзамасова появились на гала-шоу «Город встреч», который проходит в Перми, держась за руки.

Супруги были одеты в практичные утепленные жилеты без рукавов, поскольку на улице было довольно прохладно. Актриса и фигурист решли посетить шоу у Театра-Театра. Оба при этом были в хорошем настроении. Авербух, к слову, стал режиссером-постановщиком фестиваля, который проходил в течении двух месяцев.

Стоит отметть, что в гала-шоу примут участие многие знаменитые исполнители. Об этом пишет сегодня АиФ.