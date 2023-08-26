Болезненный вид: Внешность Надежды Кадышевой очень сильно изменилась

Народная артистка РФ Надежда Кадышева редко появляется на людях. Она также не ведет соцсети. Однако поклонники обратили внимание, что внешность певицы очень сильно изменилась.

На новом видео, которое появилось в Сети, артистка с мужем Александром Костюком выразила слова поддержки солдатам ВС РФ, которые находятся на СВО. На фото у звезды болезненный вид. Единственное, что осталась без изменений — превосходная улыбка Кадышевой.

Отметим, что певица боролась с раком груди. У нее дважды диагностировали онкологическое заболевание. Впервые опухоль оказалась доброкачественной и ее без проблем удалили. А вот во второй раз подтвердился ужасный диагноз, однако операция оказалась успешной, и сейчас с Надеждой Никитичной все в порядке.