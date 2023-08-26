Филипп Киркоров нашел в Сочи невесту для своего 11-летнего сына Мартина

56-летний российский и советский певец и музыкант Филипп Киркоров заявил на днях, что он нашел невесту для 11-летнего сына Мартина. Об этом он заявил на своем последнем концерте.

Во время выступления в зале «Фестивальный» в Сочи к поп-королю отечественной эстрады вышла на сцену девочка по имени Амелия. Она захотела сделать подарок исполнителю в виде его портрета.

Как призналась юная фанатка, также она хочет познакомиться с детьми артиста.

«Какая красивая невестка у нас появилась. А ну-ка покрутись, покажу маму с приданым перед знакомством! Ой, хороша мама!», — пошутил Киркоров о желании маленькой зрительницы.