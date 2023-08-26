NEWS.RU рассказал, как живет уехавший из РФ в Израиль Макаревич

Лидер группы «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом) после начала СВО уехал из РФ. Чем он занимается за рубежом и почему не доволен жизнью в Израиле?

Артист активно гастролирует и выступает на частных мероприятиях, где его гонорар начинается от 50 тысяч евро. Музыканту нравится климат в Израиле, однако не медицина. Как рассказал сам артист, он столкнулся с проблемой — чем больше платишь за осмотр, тем больше врачи находят болезней. Также Макаревича* не устраивает работа почты, государственных органов, службы доставки.

По заявлению певца, он не тоскует по РФ, так как занимается музыкой в Израиле. Скучает он только «по походам за грибами и по рыбалке».

Макаревич* говорит, он готов вычеркнуть из жизни всех тех, с кем у него взгляды не совпадают. Также его не устраивает статус иностранного агента, ведь он опасается, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело за многочисленные антироссийские высказывания.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов