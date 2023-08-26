Меладзе, уехавший в Европу из РФ, остался без возможности проживания в России

Известный музыкант и композитор Константин Меладзе после начала СВО (специальной военной операции) на территории Донбасса и Украины покинул РФ. Недавно стало известно о том, что продюсер лишился вида на жительство в России.

По данным Telegram-канала «Светский хроник», 15 августа была ликвидирована компания Константина. При этом индивидуальное предпринимательство Меладзе закрыли из-за того, что у него закончился срок действия вида на жительство.

Заметим, сейчас композитор с женой Верой Брежневой живет в Европе. Они пишут песни и гастролируют с концертами. В Сети же ходят слухи о возможном расставании пары, но сами супруги ничего не комментируют.