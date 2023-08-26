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МК: на Западе заявили о том, что Пригожин и Уткин выжили

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МК: на Западе заявили о том, что Пригожин и Уткин выжили
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Фото из открытых источников

Не утихают спекуляции, что Евгений Пригожин  погиб в авиакатастрофе. Владимир Путин выразил соболезнования по поводу гибели руководителя частной военной компании “Вагнер”, однако его личность не подтвердил. А вот у западных СМИ есть сомнения в достоверности информации. Они предполагают, что Пригожин и Уткин могут быть живи. Из публикации британского издания Daily Mail:

“Жив ли еще Пригожин? Воскреснет ли он вновь из мертвых?”.

Автор цитирует британского эксперта Джайлса, который не исключает возможности, что Евгений Пригожин вскоре появится в новом видеоролике из Африки.

А вот американский таблоид New York Post написал, что без результатов судебной медэкспертизы утверждать, что Евгений Пригожин был на борту самолета нельзя. Издание подчеркивает, что это может быть частью интриги, которая связана с деятельностью ЧВК в Африке.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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