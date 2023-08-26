Молодая жена Диброва показала, как провела время на отдыхе в Турции

Дмитрий и Полина Дибровы в настоящее время отдыхают в Турцию. В соцсетях молодая жена ведущего публикует регулярно новые фотографии с отпуска.

На последних снимках бизнесвумен позирует на берегу моря в коричневом купальнике. Свой образ девушка дополнила очками и соломенной шляпой. Под фото она оставила подпись:

Если дважды в день тренируешься, то результат не заставит себя долго ждать.

Как подчеркнула Полина, каждое утро она начинает с пробежки и тренировки на укрепление мышц. Подписчики оценили старания Дибровой. Они оставили немало приятных комментариев. По мнению пользователей, у блогерши прекрасная фигура.