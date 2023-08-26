Названы 8 лучших российских фильмов ужасов

Хорроры по-прежнему остаются одним из самых популярных жанров в кинематографе. Отечественные кинорежиссеры не отстают от мировых трендов. Они стараются стабильно выпускать по несколько в год разноплановых фильмов ужасов.

Спорт-Экспресс собрал самые громкие новинки последних лет. Там етсь и истории, основанные на фольклоре, и суперсовременные кинопроекты, действие которых разворачивается на экране компьютера. Представляем вашему вниманию Топ-8 лучших российских фильмов ужасов.

1. Проводник

2. Пиковая дама: Черный обряд

3. Черная вода

4. Иччи

5. Яга. Кошмар темного леса

6. Побочный эффект

7. Рассвет

8. Убрать из друзей