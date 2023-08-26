«NEWS.RU» описали наследство главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

После известия о смерти Евгения Пригожина СМИ начали выяснять, какое наследство оставил глава ЧВК «Вагнер». Его главный официальным активом является компания “Конкорд менеджмент и консалтинг”, которая связана с ресторанной деятельностью и доставкой еды.

Кроме того, он руководил компанией “Ритейл”, которая занимается арендой и продажей недвижимости, и корпорацией “Аурум”, котрая специализируется на распространении видеофильмов. У Евгения Пригожина также есть права на несколько ресторанов в Сочи, Москве, Петербурге.

К тому же он активно занимался строительным бизнесом, построив комплексы “Северный Версаль” и “Лахта Плаза” в Северной столице. Также глава ЧВК владел фирмой “Евро полис” по добыче углеводородов в Сирии, компанией “М Инвест” по добыче золота в Судане.

Пригожин имел бизнес по отгрузке оборудования в ЦАР, Судане, нефтегазовом секторе Сирии. В его собственности - яхта, частный самолет, особняк у Черного моря, огромный автопарк.