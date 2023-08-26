Платил Шнурову, защищал Буланову: кто из российских звезд связан с Пригожиным

В Telegram-каналах появлась информация о том, что в особняке Евгения Пригожина была изъята запись песни Сергея Шнурова и Зои о бизнесмене. Сам глава ЧВК говорил, что он не является «заказчиком» трека «Пока так», в которой Шнуров критиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По словам предпринимателя, он лично знает музыканта, но общается редко с ним.

«До 2005 года платил деньги Шнурову деньги, но не ему лично, через билетную кассу, когда посещал концерты. Поэтому, в нем есть частичка моего финансирования, но это одна стомиллионная часть», — говорил Пригожн.

В 2021 году Пригожин прокомментировал снятие с выборов в Заксобрание Питера Татьяны Булановой. Он встал на защиту певицы:

«Губернатору необходимы сильные депутаты, а не стадо молчаливых овец. Куда сильнее депутат, чем Буланова? Хочу подчеркнуть, что ей дорога в Госдуму открыта, что более престижно, нежели петербургский закс».

В том же году Дана Борисова комедийную картину «16-й» Пригожина назвала «достойным ответом на зарубежные фильмы, где россиян показывают в невыгодном свете».



