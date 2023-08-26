Ростовский политолог Батов высказался, кому выгодна гибель Пригожина

Нужно дождаться официальных данных о результатах генетической экспертизы останков тел, найденных после крушения самолета и доставленных в Тверской городской морг. В этом уверен член Российской ассоциации политической науки, политолог Алим Батов.

«Кому выгодна его гибель — можно посмотреть по заголовкам всех западных изданий. Российские СМИ пишут, что Евгений Пригожин, вероятно, погиб. А западные сообщают, что его убили. Поэтому не нужно забывать о самом главном — у этого события есть международное измерение», — заявил эксперт.

Политолог добавил, что в последние годы «Вагнер» осуществляла влияние в Африке, способствовав расшатыванию западного и французского влияния на континенте.

«После новости о его гибели, африканские силы, поддерживаемые Западом, срочно попытались вводить в Нигер силовой контингент для свержения установленного после восстания режима», - заключил Батов.