София Ротару лишила сына квартиры в Москве и подарила ее нуждающейся женщине

София Ротару решила передать московскую квартиру, которая находится на Зоологической улице, в дар нуждающейся женщине, которая в настоящее время находится в тяжелой жизненной ситуации.

Как пишет “7Дней”, такое решение артистки обусловлено сложностями, которые могут возникнуть в ходе продажи недвижимости. Ротару могут от покупателей оттолкнуть ее негативные взгляды на СВО.

Обсуждалась возможность передать жилье сыну и его супруге, однако они получат в любом случае наследство после ухода из жизни Софии Михайловной.

Поговаривают, что верная помощница по хозяйству оплачивает коммунальные услуги за московскую квартиру. Возможно, столичную недвижимость передадут именно ей.