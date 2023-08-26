Ссора Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари закончилась разбитой об стол головой

Американская поп-певица Бритни Спирс оказалась вновь в центре скандала, но на этот раз с мужем Сэмом Асгари. Стало известно, что через год после свадьбы пара разводится.

Основатель TMZ Харви Левин рассказал об одной из ссор влюбленных. Бритни поссорилась с возлюбленным в Лондоне. После выяснения отношений ей стало плохо и, оступившись, поп-звезда полетела вниз. Артистка сильно ударилась головой о журнальный стол.

Медики, которые прибыли на место вызова, объяснили, что Спирс необходимо наложить швы.

К слову, причиной развода могли стать постоянные измены знаменитости. Сэм уже съехал из их дома. Также поговаривают, что певица подвергала Асгари домашнему насилию.