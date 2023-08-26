Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа Кончаловского

В августе Юлия Высоцкая с мужем провели свое время в Италии. Там они отметили свой день рождения. Ведущая поделилась с поклонниками яркими фото с отпуска.

Последняя публикация блондинки натолкнула фанатов на мысль, что с каждым годом Юлия и Андрей Кончаловский становятся внешне более похожими друг на друга.

"Юля с годами становится копией 86-летнего мужа. Говорят же, что супруги похожи", — написали поклонники.

Отметим, что Высоцкая отпраздновала 50-летие, но ее фигура восхищает. Половину своей жизни теледива практикует экадаши, благодаря чему весит на меньше 15 килограммов, чем в молодости.