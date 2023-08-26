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Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: традиции, что нельзя делать в этот день

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Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: традиции, что нельзя делать в этот день
В России
Фото из открытых источников

28 августа 2023 года православные отмечают один из главных христианских праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен переходу Девы Марии из мира земного в небесный мир.

Этот светлый праздник не любит суеты, шума, пустословия. Люди, которые приходят в храм, это время проводят в общении с Девой Марией, которая подарила миру Спасителя. Запрещено: ругаться, завидовать, сплетничать, распускать слухи, сквернословить, поскольку это не кончится добром. Наказанием может стать увечье или рана. Сквернословы могут потерять голос.

Также нельзя жечь костры и устраивать шумные посиделки. Желательно не размахивать острыми предметами и ходить босиком по росе. Старцы считали, что земля, которую Богородица омыла слезами, может наделить недугами.

Кроме того запрещено заниматься любым физическим трудом. Хлопоты нужно заранее завершить. Запрет касается в основном женщин. Согласно писаниям, это помешает вознесению Богородицы на небеса. Нарушительницы традиций могут столкнуться с наказание в виде ожогов, порезов или болезней.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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