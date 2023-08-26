Ветеран ЧВК «Вагнер» пояснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Пригожине

Члены ЧВК «Вагнер» не будет проводить акции в память о погибших Пригожине и Уткине. Об этом заявил ветеран ВС РФ Андрей Голицын (позывной Скрипач).

По словам бойца, командиры ЧВК призвали членов частной военной компании не устраивать никакие публичные мероприятия для избежания напряженной обстановки. Голицын добавил, что такое решение вовсе не значит отсутствие уважения к погибших. Как представитель «Вагнера» он лично приехал на кладбище с букетом цветов.

Голицын при этом не захотел говорить о дальнейшей судьбе ЧВК после гибели Пригожина и Уткина. Он лишь отметил, что хочет создать организацию для помощи ветеранам СВО, которые смогут легко адаптироваться к мирной жизни.