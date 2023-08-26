Зепюр Брутян показала на видео, как прошла их с Павлом Прилучным свадьба

Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали первую годовщину свадьбы. Они поздравили друг друга с этим радостным событием в своих социальных сетях.

Новый пост актрисе вызвал у фолловеров много положительных эмоций. Молодая мама опубликовала видео, показав их с мужем свадьбу. Хотя супруги редко говорят о личной жизни, иногда они делают исключение, обмениваясь трогательными сообщениями в микроблоге.

С годовщиной, родной. Любимый Паша! Спасибо за незабываемый год. Я безумно тебя люблю, - написала Брутян.

Поклонники оставили множество поздравлений супругам. Они пожелали звездной паре гармонии, счастья и любви.