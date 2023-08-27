8-летний актер «Чебурашки» Илья Кондратенко рассказал, на что потратил гонорар

8-летний Илья Кондратенко прославился после роли внука Гены в "Чебурашке". Эта роль принесла ему не только знаменитость, но внушительный доход. По признанию актера, его гонорарами распоряжалась мама.

В шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ выяснилось, что Илья пока что не испытывает интереса к деньгам. Ему больше нравится сам процесс съемок.

Мама юного актера решила отложить деньги для обеспечения будущего сына. Женщина прекрасно понимает, что актерская карьера нестабильная, поэтому нужно иметь для Ильи финансовую подушку.

Сам Кондратенко заявил, что хоть ему понравилось сниматься, но популярность не радует. Мальчика узнают на улицах, просят автограф и фото, хотя он даже еще не знает, какой станет его подпись.