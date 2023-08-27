Артистка Талызина высказалась о решении певицы Пугачевой скрыть настоящее отчество

Не так давно российская артистка Валентина Талызина решила высказать свое мнение относительно настоящего отчества Аллы Борисовной Пугачевой. Оно, по неподтвержденным данным, имеет еврейские корни.

В одном из своих недавних интервью народная артистка РСФСР решила обсудить отчества Аллы Пугачевой и Лии Ахеджаковой. Некоторых россиян это по какой-то причине сильно возмутило. По мнению Талызиной, по большому счету лично ей нет никакого дела до корней Примадонны.

В ходе беседы с журналистами звезда только сказала, что ее коллеги поменяли отчества с целью подделаться под общий фон. При этом существуют иные примеры отношения к корням на сцене.