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Артистка Талызина высказалась о решении певицы Пугачевой скрыть настоящее отчество

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Артистка Талызина высказалась о решении певицы Пугачевой скрыть настоящее отчество
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Фото из открытых источников

Не так давно российская артистка Валентина Талызина решила высказать свое мнение относительно настоящего отчества Аллы Борисовной Пугачевой. Оно, по неподтвержденным данным, имеет еврейские корни.

В одном из своих недавних интервью народная артистка РСФСР решила обсудить отчества Аллы Пугачевой и Лии Ахеджаковой. Некоторых россиян это по какой-то причине сильно возмутило. По мнению Талызиной, по большому счету лично ей нет никакого дела до корней Примадонны.

В ходе беседы с журналистами звезда только сказала, что ее коллеги поменяли отчества с целью подделаться под общий фон. При этом существуют иные примеры отношения к корням на сцене.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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