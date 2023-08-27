Фигурист Костомаров опубликовал видео из Сочи, где выступит в ледовом шоу Авербуха

Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, вместе со свей женой-фигуристкой Оксаной Домниной на днях опубликовал новое видео. Обращение было записано в Сочи.

Всем большой привет из Сочи. Хотели вас поблагодарить за поддержку. Желаем всем крепкого-крепкого здоровья, — отметил Костомаров.

Спасибо большое! Мы все читаем, чувствуем, поэтому большая благодарность за теплые слова, пожелания. Берегите себя, - добавила чемпионка мира 2009 года в танцах на льду.

Ранее уже сообщалось, что фигурист намерен принять участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Мероприятие пройдет в Сочи.