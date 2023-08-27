Коллеги Панфилова из «Ленкома»: режиссер ушел к своей любимой жене Инне Чуриковой

Сотрудники Московского государственного театра «Ленком» выразили свои слова соболезнования в связи с кончиной прославленного режиссера РФ Глеба Панфилова. Он умер вчера в 89-летнем возрасте.

В заявлении, которое было опубликовано в Telegram-канале учреждения, говорится, что Глеб Анатольевич был талантливым человеком, интеллигентным и глубоким. Как заявили коллеги Панфилова, они разделяли две главные любви в жизни народного артиста – к культуре России и его жене Инне Чуриковой.

«Ушел к любимой Инне», - пишут работники «Ленкома».

По словам коллег Панфилова, смерть режиссера является очень тяжелой утратой для всех тех, кто любит и ценит искусство.