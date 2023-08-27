Комика Гудкова проверят на финансирование ВС Украины

Как стало известно на днях от главы ФПБК Виталия Бородина, он принял решение обратится к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить Александра Гудкова на предмет финансирования ВСУ.

В частности, в заявлении Бородина приводятся факты: слова комика, что ему стыдно за то, что он 24 февраля родился, пародия на известную патриотическую композицию SHAMAN «Я русский», а также участие юмориста на концерте в Латвии, где собирали «донаты» ВС Украины. Кроме того, на этой неделе Александр принял участие в шоу «Подземелья Чикен Карри», его показывали в кинотеатрах.

Заявитель просит прокурора РФ: если результат проверки покажет, что Гудков совершил противоправные действия, то нужно признать его иностранным агентом.