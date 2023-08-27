Концерт певца Киркорова в Турции пытался сорвать неизвестный мужчина

Филипп Киркоров поведал, как неизвестный мужчина попытался сорвать концерт в Турции. По словам поп-короля, перед началом выступления в Анталье зритель проник к нему на сцену, отключив провода в аппаратуре.

В итоге в концертном зале потух свет. Но организаторы быстро восстановили технику, а Киркоров продолжил шоу. Эта неприятность не омрачила настроение артиста.