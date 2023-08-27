Певец Билан резко ответил на хейт за гонорар в 5,4 млн на детском форуме

Недавно состоялось выступление певца Димы Билана на Международном культурном форуме. За концерт артист получил 5,4 млн рублей. Многих возмутила озвученная сумма. Но сам исполнитель резко ответил хейтерам. Он записал обращение, подробно описав сложившуюся ситуацию.

Это коммерческое предложение от фонда, согласился и отказался от запланированного в Турции концерта, чтобы поддержать детей. Хочу напомнить, что в сумму входит не только гонорар, но и расходы. Не понимаю, в чем суть негодования. Давайте разделять благотворительность и коммерческую деятельность. С коммерческой деятельности оплачиваю налоги, - сообщил Билан.

Певец добавил, что тот артист, который должен был выступать, отказался в самый последний момент. Певец стал вторым в списке, которого дети захотели увидеть на форуме.