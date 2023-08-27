Yandex.RTB

Певец Билан резко ответил на хейт за гонорар в 5,4 млн на детском форуме

Image 16+
Певец Билан резко ответил на хейт за гонорар в 5,4 млн на детском форуме
Знаменитости
Фото из открытых источников

Недавно состоялось выступление певца Димы Билана на Международном культурном форуме. За концерт артист получил 5,4 млн рублей. Многих возмутила озвученная сумма. Но сам исполнитель резко ответил хейтерам. Он записал обращение, подробно описав сложившуюся ситуацию.

Это коммерческое предложение от фонда, согласился и отказался от запланированного в Турции концерта, чтобы поддержать детей. Хочу напомнить, что в сумму входит не только гонорар, но и расходы. Не понимаю, в чем суть негодования. Давайте разделять благотворительность и коммерческую деятельность. С коммерческой деятельности оплачиваю налоги, - сообщил Билан.

Певец добавил, что тот артист, который должен был выступать, отказался в самый последний момент. Певец стал вторым в списке, которого дети захотели увидеть на форуме.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Певец Билан резко ответил на хейт за гонорар в 5,4 млн на детском форуме

Сегодня, 10:32

Светлана Лобода пожаловалась на работу в России

Сегодня, 09:45

Фигурист Костомаров опубликовал видео из Сочи, где выступит в ледовом шоу Авербуха

Сегодня, 09:22

Коллеги Панфилова из «Ленкома»: режиссер ушел к своей любимой жене Инне Чуриковой

Сегодня, 09:09

Комика Гудкова проверят на финансирование ВС Украины

Сегодня, 08:43

Стало известно о том, что известно о смерти Панфилова

Сегодня, 08:35

Умер российский режиссер Глеб Панфилов в возрасте 89 лет

Сегодня, 08:29

Ссора Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари закончилась разбитой об стол головой

Вчера, 21:19

АиФ: Авербух и Арзамасова пришли на гала-шоу в Перми, держась за руки

Вчера, 21:11

Названы 8 лучших российских фильмов ужасов

Вчера, 21:04

Болезненный вид: Внешность Надежды Кадышевой очень сильно изменилась

Вчера, 19:43

Зепюр Брутян показала на видео, как прошла их с Павлом Прилучным свадьба

Вчера, 19:29

Молодая жена Диброва показала, как провела время на отдыхе в Турции

Вчера, 19:22

Филипп Киркоров нашел в Сочи невесту для своего 11-летнего сына Мартина

Вчера, 19:16

Платил Шнурову, защищал Буланову: кто из российских звезд связан с Пригожиным

Вчера, 19:07

Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа Кончаловского

Вчера, 15:09

Ветеран ЧВК «Вагнер» пояснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Пригожине

Вчера, 14:53

Меладзе, уехавший в Европу из РФ, остался без возможности проживания в России

Вчера, 14:47

«NEWS.RU» описали наследство главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Вчера, 14:27

МК: на Западе заявили о том, что Пригожин и Уткин выжили

Вчера, 09:58

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ
  • 24-08-2023, 19:51

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ

На Первый канал после полуторагодовалого перерыва возвращается передача «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Первый эфир

Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»
  • 25-08-2023, 10:14

Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»

В 5-м сезоне сериала «Сваты» зрители не увидели дедушку Юру. Как признался Анатолий Васильев, что ему нравился этот проекта, однако он хотел в него

«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
  • 25-08-2023, 09:44

«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Бизнес-джет с Евгением Пригожиным и другими людьми на борту потерпел в Тверской области. Катастрофа произошла в пути из «Шереметьево» в Петербург.

РИА Новости: Секреты актеров и режиссеров при съемке поцелуев в кино
  • 25-08-2023, 09:17

РИА Новости: Секреты актеров и режиссеров при съемке поцелуев в кино

Не секрет, что в кино поцелуи получаются очень чувственными и правдоподобными. О главных секретах актеров и режиссеров при съемке поцелуев в фильмах

Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа Кончаловского
  • Вчера, 15:09

Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа Кончаловского

В августе Юлия Высоцкая с мужем провели свое время в Италии. Там они отметили свой день рождения. Ведущая поделилась с поклонниками яркими фото с

Платил Шнурову, защищал Буланову: кто из российских звезд связан с Пригожиным
  • Вчера, 19:07

Платил Шнурову, защищал Буланову: кто из российских звезд связан с Пригожиным

В Telegram-каналах появлась информация о том, что в особняке Евгения Пригожина была изъята запись песни Сергея Шнурова и Зои о бизнесмене. Сам глава