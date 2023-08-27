СМИ выяснили, что известно о трагедии режиссера Глеба Панфилова

Сегодня стало известно о смерти Глеба Панфилова. Однако еще 11 мая кинодеятель почувствовал себя плохо. Его доставили в реанимационное отделение одинцовской больницы, где врачи выявили воспаление легких и нарушение мозгового кровообращения.

После этого было решено перевести режиссера в Институт им. Склифосовского. Уже на следующий день стало известно, что состояние Глеба Анатольевича оценивалось как тяжелое. У него медики диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Но позже, 15 мая, Марк Варшавер заявил, что Панфилов находится в удовлетворительном состоянии. В июле директор театра «Ленком» сообщил, что режиссера могут скоро выписать из больницы и есть надежда, что он снова вернется в театр.

"Он долго боролся за жизнь, ведь он - свободолюбивый, человек, он любил жизнь. Врачи сделали все невозможное, однако болезнь победила", - заявил Марк Варшавер.



