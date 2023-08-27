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Светлана Лобода пожаловалась на работу в России

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Светлана Лобода пожаловалась на работу в России
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Фото из открытых источников

Светлана Лобода стала знаменитой и успешной певицей в России. Именно в РФ она достигла небывалых высот, выпустила главные хиты, заработала много миллионов.

Сейчас же артистка колесит по Европе и США и пробует перестроиться. Также она жалуется на работу в России.

«Пытаюсь с каждым днем быть все лучше и лучше, более профессиональной. Я много работаю, над своим характером в том числе. Над тем, чтобы была гармония, чтобы никто меня не смог сбить с моего пути. Иногда бывает тяжело, у меня непростая судьба. Вы знаете мою судьбу. Работала в РФ, мне также было очень тяжело. Со временем выработала стратегию, что просто иду своим путем, как другие люди. Честна сама с собой, поэтому и спокойна», — заявила Лобода.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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