Светлана Лобода пожаловалась на работу в России

«Пытаюсь с каждым днем быть все лучше и лучше, более профессиональной. Я много работаю, над своим характером в том числе. Над тем, чтобы была гармония, чтобы никто меня не смог сбить с моего пути. Иногда бывает тяжело, у меня непростая судьба. Вы знаете мою судьбу. Работала в РФ, мне также было очень тяжело. Со временем выработала стратегию, что просто иду своим путем, как другие люди. Честна сама с собой, поэтому и спокойна», — заявила Лобода.