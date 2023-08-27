Исследование касательно развития деменции показало, что существует 11 факторов, которые могут спровоцировать болезнь. Новый метод прогнозирования, основанный на данных факторах, превосходит предыдущие разработки и поможет предотвратить 40% случаев деменции.

Среди главных факторов - возраст, диабет, образование, наличие деменции у родителей, депрессия, уровень депривации, инсульт, высокий холестерин, одиночество, высокое кровяное давление.

По данным ученых, количество страдающих деменцией людей к 2050 году утроится и составит 153 миллионов, что станет настоящей угрозой для системы здравоохранения, а также соцпомощи. Впрочем, если поменять свой образ жизни можно на 40% снизить вероятность развития болезни.