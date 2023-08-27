Умер российский режиссер Глеб Панфилов в возрасте 89 лет

Умер известный советский и российский режиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Об смерти деятеля культуры проинформировал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Панфилова не стало в возрасте 89 лет. Причина смерти режиссера не озвучивается. В мае он перенес инсульт. Кинопостановщик был госпитализирован в Одинцовскую областную больницу с геморрагическим инсультом. Он находился в реанимации.

Позже врачи перевели Панфилова в Институт им. Склифосовского в столице. Как уточнял директор театра «Ленком» Марк Варшавер, в тот же день Панфилов пришел в сознание. К слову, Глеб Анатольевич всего на несколько месяцев пережил жену Инну Чурикову, умершую в январе этого года.