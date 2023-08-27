Вокалист группы The Killers Флауэрс заявил, что опечален реакцией зала на фаната из РФ

Участник группы The Killers разочарован, что их с музыкантами освистали во время выступления в Грузии из-за приглашения российского фаната на сцену. Об этом солист Брэндон Флауэрс рассказал изданию The Sunday Times.

По словам артиста, он не ожидал, что поклонники его слова о том, что «все люди братья», расценят как поддержку СВО на Украине.

«Хотим, чтобы концерты проходили в атмосфере единения, поэтому нас и печалит, что так получилось», —отметил музыкант.

Также он добавил, что пребывает «в кризисе» и планирует в связи с этим отказаться от стадионных выступлений и продолжения записи нового альбома, который практически готов.