Yandex.RTB

Вокалист группы The Killers Флауэрс заявил, что опечален реакцией зала на фаната из РФ

Image 16+
Вокалист группы The Killers Флауэрс заявил, что опечален реакцией зала на фаната из РФ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Участник группы The Killers разочарован, что их с музыкантами освистали во время выступления в Грузии из-за приглашения российского фаната на сцену. Об этом солист Брэндон Флауэрс рассказал изданию The Sunday Times.

 По словам артиста, он не ожидал, что поклонники его слова о том, что «все люди братья», расценят как поддержку СВО на Украине.

«Хотим, чтобы концерты проходили в атмосфере единения, поэтому нас и печалит, что так получилось», —отметил музыкант.

Также он добавил, что пребывает «в кризисе» и планирует в связи с этим отказаться от стадионных выступлений и продолжения записи нового альбома, который практически готов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Концерт певца Киркорова в Турции пытался сорвать неизвестный мужчина

Сегодня, 13:36

Вокалист группы The Killers Флауэрс заявил, что опечален реакцией зала на фаната из РФ

Сегодня, 13:29

8-летний актер «Чебурашки» Илья Кондратенко рассказал, на что потратил гонорар

Сегодня, 13:25

Певец Билан резко ответил на хейт за гонорар в 5,4 млн на детском форуме

Сегодня, 10:32

Светлана Лобода пожаловалась на работу в России

Сегодня, 09:45

Фигурист Костомаров опубликовал видео из Сочи, где выступит в ледовом шоу Авербуха

Сегодня, 09:22

Коллеги Панфилова из «Ленкома»: режиссер ушел к своей любимой жене Инне Чуриковой

Сегодня, 09:09

Комика Гудкова проверят на финансирование ВС Украины

Сегодня, 08:43

Стало известно о том, что известно о смерти Панфилова

Сегодня, 08:35

Умер российский режиссер Глеб Панфилов в возрасте 89 лет

Сегодня, 08:29

Ссора Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари закончилась разбитой об стол головой

Вчера, 21:19

АиФ: Авербух и Арзамасова пришли на гала-шоу в Перми, держась за руки

Вчера, 21:11

Названы 8 лучших российских фильмов ужасов

Вчера, 21:04

Болезненный вид: Внешность Надежды Кадышевой очень сильно изменилась

Вчера, 19:43

Зепюр Брутян показала на видео, как прошла их с Павлом Прилучным свадьба

Вчера, 19:29

Молодая жена Диброва показала, как провела время на отдыхе в Турции

Вчера, 19:22

Филипп Киркоров нашел в Сочи невесту для своего 11-летнего сына Мартина

Вчера, 19:16

Платил Шнурову, защищал Буланову: кто из российских звезд связан с Пригожиным

Вчера, 19:07

Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа Кончаловского

Вчера, 15:09

Ветеран ЧВК «Вагнер» пояснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Пригожине

Вчера, 14:53

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ
  • 24-08-2023, 19:51

Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ

На Первый канал после полуторагодовалого перерыва возвращается передача «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Первый эфир

Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»
  • 25-08-2023, 10:14

Анатолий Васильев впервые рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»

В 5-м сезоне сериала «Сваты» зрители не увидели дедушку Юру. Как признался Анатолий Васильев, что ему нравился этот проекта, однако он хотел в него

«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
  • 25-08-2023, 09:44

«МК» показал, как с годами менялся глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Бизнес-джет с Евгением Пригожиным и другими людьми на борту потерпел в Тверской области. Катастрофа произошла в пути из «Шереметьево» в Петербург.

РИА Новости: Секреты актеров и режиссеров при съемке поцелуев в кино
  • 25-08-2023, 09:17

РИА Новости: Секреты актеров и режиссеров при съемке поцелуев в кино

Не секрет, что в кино поцелуи получаются очень чувственными и правдоподобными. О главных секретах актеров и режиссеров при съемке поцелуев в фильмах

АиФ: Авербух и Арзамасова пришли на гала-шоу в Перми, держась за руки
  • Вчера, 21:11

АиФ: Авербух и Арзамасова пришли на гала-шоу в Перми, держась за руки

Режиссер-постановщик, известный фигурист Илья Авербух и его супруга, актриса Елизавета Арзамасова появились на гала-шоу «Город встреч», который

Названы 8 лучших российских фильмов ужасов
  • Вчера, 21:04

Названы 8 лучших российских фильмов ужасов

Хорроры по-прежнему остаются одним из самых популярных жанров в кинематографе. Отечественные кинорежиссеры не отстают от мировых трендов. Они