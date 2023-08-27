«Вокруг ТВ» проинформировал, кто выбыл в 10-м выпуске шоу «Выжить в Дубае»

Новый выпуск реалити-шоу «Выжить в Дубае» не обошелся без интриг и конфликтов между всеми участниками. Многие конкурсанты наконец-то поняли, что разделения на команды нет и каждому нужно самостоятельно всеми силами бороться за победу.

Появились новые выбывшие из шоу. На этот раз индивидуальное испытание пришлось пройти Сергею Завгородневу и Артему Калайджяну. В первом соревновании победил звезда «Непосредственно Каха». Во втором испытании у него появились трудности, поэтому было решено провести решающую битву.

В итоге «народник» новь обошел актера и проект покинул Калайджян. Сам он отметил, что не расстроен уходом, так как считает, что главный приз давно получил - он нашел на проекте новых друзей и каждого конкурсанта искренне полюбил.