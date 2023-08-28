Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле

Пресвятая Богородица единственный человек, душу и тело которого воскресил Господь. Об этом состоянии Богородицы на Успение рассказал
Хорроры по-прежнему остаются одним из самых популярных жанров в кинематографе. Отечественные кинорежиссеры не отстают от мировых трендов. Они
Режиссер-постановщик, известный фигурист Илья Авербух и его супруга, актриса Елизавета Арзамасова появились на гала-шоу «Город встреч», который
В Telegram-каналах появлась информация о том, что в особняке Евгения Пригожина была изъята запись песни Сергея Шнурова и Зои о бизнесмене. Сам глава
В августе Юлия Высоцкая с мужем провели свое время в Италии. Там они отметили свой день рождения. Ведущая поделилась с поклонниками яркими фото с
Джордж Ровалс, который поддерживает контакт Аллой Пугачевой, заявил, что однажды она вернется навсегда в РФ и устроит здесь грандиозное сольное шоу,