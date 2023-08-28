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Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле

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Анатолий Белый сорвал своей травлей гастроли «Ленкома» в Израиле
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Фото из открытых источников

«Ленком» в октябре должен был показать в национальном театре Габима Изряиля спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Но за день руководство решило отменить гастроли. Причина — это травля бывшего актера МХТ имени Чехова, признанного иноагентом, Анатолия Белого*.

В Фейсбуке актер написал: «Театр Ленком — читай, Z-ком, хотят сюда привезти и играть постановку «Поминальная молитва» (читай, спекуляцию на еврейской теме) на сцене Габима. Это кощунство. Дорогие израильтяне, можете мне объяснить, что это?».

Также артист добавил, что он ждет конструктивных ответов или соответствующих действий. В итоге продюсеру гастролей начали активно поступать угрозы со стороны украинцев, которые проживают в Израиле. Досталось руководству площадки Габимы, которое обвинили в «пособничестве» актерам российского театра.

* Признан иностранным агентом на территории РФ

Текст: Информационное агентство «Informing»

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